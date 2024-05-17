На месте прилета бушует пожар.

Сегодня, 17 мая, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Одесской области, известно о повреждении гражданской инфраструктуры и раненых.

Как передает корреспондент УНИАН, в Одессе первый взрыв прогремел примерно в 15.20. Это произошло через непродолжительное время после объявления воздушной тревоги. В Силах обороны юга Украины предупредили, что на южном и северо-восточном направлениях наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер и мэр областного центра Геннадий Труханов отметили, что людям нужно оставаться в безопасных местах. Через некоторое время прозвучало еще несколько взрывов. В соцсетях очевидцы сообщили, что на месте прилета поднимается дым.

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Впоследствии глава ОГА заявил о ракетной атаке в Одесской области. "В Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте", - рассказал Кипер.

О пострадавших также сообщил Труханов. "Предварительно известно о трех пострадавших в результате атаки. Они доставлены в одну из городских больниц, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил мэр.

Удары по Одесской области: последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 мая российская армия ударила двумя ракетами по области. В Одесском районе была повреждена гражданская инфраструктура, пострадали мужчина и две женщины.

В конце апреля россияне во время обстрела Одессы убили пять человек и собаку. Известно, что боевая часть той ракеты содержала шрапнель.

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