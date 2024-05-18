Кирби напомнил, что после того, как президент США Джо Байден в апреле подписал закон о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности, "он сразу распорядился о выделении конкретных пакетов с помощью".

Советник Белого дома Джон Кирби заверил, что Соединенные Штаты Америки "прилагают непрерывные усилия", чтобы обеспечить доставку военной помощи "непосредственно на боевые позиции ВСУ".

"Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки", - заявил представитель Белого дома, пишет "Радио Свобода"

Кирби напомнил, что после того, как президент США Джо Байден в апреле подписал закон о дополнительном финансировании потребностей национальной безопасности, "он сразу распорядился о выделении конкретных пакетов с помощью".

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По его словам, с апреля 2024 года США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у производителей для Украины.

Помощь Украине от США

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США выделяют 2 миллиарда долларов на внешнее военное финансирование Украины. Он добавил, что военная поддержка из первого пакета новой дополнительной помощи общим объемом в 60 млрд долларов уже на пути в Украину. Также чиновник успокоил, что кое-что в Украину уже доставили.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США готовят к отправке новую партию оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины.

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