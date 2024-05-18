Начато досудебное расследование.

В Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, беременная женщина и мужчина - в тяжелом состоянии в больнице. Как сообщила Киевская городская прокуратура, авария произошла около 12:30 17 мая.

Установлено, что 39-летний водитель БМВ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Changan, который после удара выехал в неуправляемом состоянии на встречную и протаранил Шевроле Авео.

"В результате ДТП водитель Шевроле Авео, его пассажирка - беременная женщина в тяжелом состоянии без сознания доставлены в больницу. Еще один пассажир этого же автомобиля - 1,5-летний ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП. Водителя БМВ задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Прибор "Драгер" показал, что он был трезв", - проинформировали в прокуратуре. Видео дня

Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2. ст. 286 УК Украины).

Водителю БМВ готовится сообщение о подозрении.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Броварах Киевской области произошло ДТП - легковой автомобиль въехал в группу прохожих. В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок. Водителем оказался председатель Броварской РГА Владимир Майбоженко. Проверка на алкоголь, проведенная на месте ДТП, показала в его крови 2,31 промилле.

27 апреля Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения Май боженко - взятие под стражу до 24 июня без возможности внесения залога. В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности председателя Броварской районной государственной администрации.

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