Ошибки родителей в воспитании ребенка потом будут давать о себе знать на протяжении всей его жизни.

Правильное воспитание ребенка - ответственная задача, реальную важность и сложность которой осознают далеко не все родители. Часто они прибегают к вредным приемам и разрушительным моделям взаимодействия с ребенком.

Издание Huffpost приводит мнение лицензированного детского терапевта Дины Марголин, которая рассказала о типичном приеме, к которому хотя бы раз прибегали большинство родителей, не понимая его вредности. Речь идет о ситуации, когда маленький ребенок увлекся играми на детской площадке, на пляже или в другом интересном месте, а вам уже пора идти.

В такой ситуации родители часто делают одну ошибку - прибегают к провокации: ребенку, который все никак не наиграется, говорят "Я ухожу. Прощай!" и действительно начинают уходить. В конце концов, когда малыш замечает, что мать или отец уже отошли на определенное расстояние, он сломя голову бежит догонять, боясь быть брошенным.

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Этот подход работает с маленькими детьми, которые больше боятся остаться без присмотра родителей, и которые еще не научились читать блеф. И именно на маленьких детей он оказывает наиболее разрушительное воздействие.

Как бы ни было соблазнительно повернуться к ребенку спиной и сделать вид, что вы его оставляете на произвол судьбы, эксперт рекомендует этого не делать. Стратегия "работает", потому что ребенку действительно становится страшно, и поэтому это дает ожидаемую реакцию: ребенок реагирует и бежит к родителям.

Когда вы "посылаете сообщение" ребенку, что можете покинуть его в случае непослушания, это может подорвать веру вашего ребенка в то, что родители действительно им дорожат. Это подрывает саму основу отношений между родителями и ребенком.

Эксперты отмечают, что для ребенка важно верить, что при любых обстоятельствах он может рассчитывать на помощь родителей. Забрав у ребенка эту веру, родители показывают, что их любовь и забота являются весьма условными. В свою очередь это приводит к низкой самооценке ребенка и формирует у него шаблон поведения "послушание ради любви", который может стать проблемой во взрослой жизни.

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Как писал УНИАН, социологический опрос показал, что примерно две трети родителей во время воспитания детей чувствуют себя одинокими и изолированными. Также исследования показали, что людям в такой ситуации нравится, когда им кто-то звонит неожиданно. Согласно опросу, 79% опрошенных родителей отметили, что они ценили бы возможность общаться с другими родителями вне работы и дома.

Также мы рассказывали, что подростки, у которых больше братьев и сестёр, имеют худшее психическое здоровье. Психологи имеют две гипотезы, почему именно существует эта связь между количеством детей в семье и их психическим здоровьем.

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