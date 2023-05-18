В День резервиста стоит поздравить близких, которые стоят на военном учете.

Ежегодно 18 мая в Украине отмечают День резервиста - праздник, посвященный всем гражданам, которые состоят в военном резерве. Этот молодой праздник основан по указу Петра Порошенко в 2019 году, чтобы почтить важную роль в резервистов в Украине и поблагодарить их за готовность защищать страну.

Военный резерв Украины - кто такие резервисты

Резервисты - это люди, которые являются военнообязанными, пригодны для военной службы по состоянию здоровья и состоят на военном учете. Есть три вида резерва в Украине: оперативный, мобилизационный и общественный.

К оперативному резерву принадлежат бывшие военнослужащие или люди, которые получили военную специальность. В военное время ими укомплектуют боевые подразделения.

Видео дня

Мобилизационный резерв включает военнообязанных, предназначенных для комплектования воинских частей после соответствующей подготовки.

Общественный резерв - это все остальные военнообязанные, которые не имеют возрастных и физических ограничений для комплектования вооруженных сил в военный период.

С Днем резервиста 2023 - поздравления и картинки

Резервисты - это опора украинской армии. Ваша готовность в любое время защищать Украину от врага вызывает уважение. Вы достойны быть вписанными в историю борьбы за свободу нашей страны. Поздравляем с праздником! Слава Украине!

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Поздравляем вас с Днем резервиста! Этот праздник стал символом уважения граждан Украины к своим защитникам! Ваш авторитет, мужество и отвага высоко ценит каждый украинец. Вы наши герои! Благодарим вас за всё!

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Поздравляю всех резервистов! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть 2023 год принесет Украине победу, спокойствие и мир!

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С Днем резервиста! Выражаю каждому из вас благодарность за образцовую службу украинскому народу, верность военной присяге и постоянную готовность к защите Отечества. Верим в победу и в ваше мужество!

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