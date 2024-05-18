По словам диетолога, кофе способствует поддержанию здорового уровня ферментов печени.

Популярность какао растет, эксперты в области здравоохранения хвалят его за определенную пользу для здоровья, пишет USA Today.

По словам, диетолога Миранды Галати какао-порошок действительно полезен, он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойства.

По данным Harvard Health, какао-бобы содержат соединение под названием флаванолы, которое улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и контроль уровня сахара в крови.

Видео дня

Кофе или какао - что полезнее

"Я бы не стала полагаться ни на один из этих напитков в плане существенной пользы для здоровья. Выберите тот, который вам больше нравится, - отметила диетолог. ​​- Самая здоровая еда в любой категории будет зависеть от вас, вашего бюджета, вашей культуры, ваших целей в области здоровья и многого другого".

По данным Johns Hopkins Medicine, когда речь идет о кофе, как кофеин, так и кофе без кофеина приносят одинаковую пользу для здоровья, в том числе способствуют поддержанию здорового уровня ферментов печени и снижению вероятности развития колоректального рака.

Тем, кто испытывает физические или психические побочные эффекты от кофеина, Галати рекомендовала пить кофе без кофеина или травяные чаи.

Напомним, ранее ученые рассказали, как шоколад влияет на здоровье мозга.

Вас также могут заинтересовать новости: