Главного победителя должны объявить уже в июне.

В Великобритании объявили финалистов международного конкурса самых смешных фотографий домашних животных - Comedy Pet Photo Award.

Ежегодно владельцы домашних животных со всего мира соревнуются, кто сделает самое глупое фото своих пушистых друзей. Окончательного победителя должны объявить 6 июня. А тем временем можно полюбоваться теми, кто прошел в финал.

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Comedy Pet Photo Award: что это за награда

Международный фотоконкурс Comedy Pet Photo Award посвящен комичным и веселым фотографиям домашних животных. Конкурс был создан для того, чтобы отмечать смешные и трогательные моменты, связанные с домашними любимцами, и привлекать внимание к их важной роли в нашей жизни.

Участники могут подавать фотографии в различных категориях, таких как самые смешные собаки, коты, другие домашние животные. Участники могут выиграть денежные призы и другие награды. Главный приз обычно включает значительное денежное вознаграждение и титул победителя Comedy Pet Photo Award.

Фотографии оцениваются жюри, которое состоит из профессиональных фотографов, комиков и людей, вовлеченных в работу с животными.

Конкурс получил широкую известность и привлекает участие фотографов и любителей животных со всего мира.

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