Техническая пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг подходит к концу.

Министерство иностранных дел Украины дало распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить прием заявлений на оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты МИД актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

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"Согласно новому законодательству, наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, такие заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-вод). При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ", - подчеркнули в МИД.

Бумажный или электронный военно-учетный документ для получения консульских услуг можно не подавать в трех случаях.

"Во-первых, если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт"). Во-вторых, когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства. В-третьих, если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель", - пояснили в министерстве.

Предоставление консульских услуг для мужчин за рубежом:

Как сообщал УНИАН, услуги стали недоступными для украинцев призывного возраста за рубежом с 23 апреля. Тогда Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что "нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной".

Это вызвало волну возмущения среди граждан за рубежом. К примеру, в Варшаве 300 украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта.

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