Немецкая инициатива направлена на усиление украинской противовоздушной обороны.

Украина получит от Литвы шесть РЛС Amber-1800. Об этом сообщили в Минобороны Германии, информирует German Aid to Ukraine.

Как рассказал глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус, Литва участвует в немецкой инициативе IAAD, которая направлена на усиление украинской противовоздушной обороны шестью РЛС Amber-1800. При этом он не сообщил никаких дополнительных деталей - в частности, запланированной даты доставки оборудования в Украину.

Стоит отметить, что станция Amber-1800 предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, их координат по азимуту и дальности. Amber-1800 в зависимости от мощности на разных высотах может обнаруживать цели на расстоянии до 400 км.

Помощь Литвы Украине - последние новости

Литва передала Украине новый пакет помощи. Среди поставок - разведывательные беспилотники в составе возглавляемой Латвией коалиции беспилотников, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы, генераторы и раскладные кровати.

Также УНИАН сообщал, что Литва может отправить свои войска в Украину для учений. Как сообщила премьер-министр этой страны Ингрида Шимоните, правительство Литвы имеет разрешение от парламента отправить войска.

В то же время она прогнозирует, что Москва расценит это как провокацию, но "если бы мы думали только об ответе России, мы бы не смогли ничего отправить".

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