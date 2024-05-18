Ученые утверждают, что нашли свидетельства "сфер Дайсона" - сверхпродвинутой инопланетной технологии, которая позволяет использовать энергию солнц и черных дыр.

Ученые утверждают, что обнаружили в галактике Млечный Путь семь звезд, демонстрирующих аномальное инфракрасное излучение, что указывает на признаки давно предполагаемой инопланетной технологии получения энергии.

Как пишет Independent, это мегаструктуры, называемые "сферами Дайсона", которые могли бы построить только чрезвычайно технологически развитые цивилизации, и предназначены для получения энергии от звезд.

Проект под названием Гефест, названный в честь греческого бога огня и металлургии, позволил исследователям открыть новый способ поиска признаков генерации инопланетной энергии.

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Как говорится в статье, ученые проанализировали данные астрономических исследований Gaia DR3, 2MASS и WISE, чтобы выявить "кандидатов" для "сфер Дайсона" в Млечном Пути.

Для их выявления была разработана специальная программа, направленная на обнаружение источников, демонстрирующих аномальное превышение инфракрасного излучения, которое нельзя отнести ни к одному из известных природных источников такого излучения.

Проанализировав данные из примерно пяти миллионов источников, исследователи составили каталог потенциальных сфер Дайсона. Из этих пяти миллионов исследователи остановились на семи как на потенциальных сферах Дайсона.

"Мы обнаружили семь видимых М-карликов, демонстрирующих инфракрасный избыток неясной природы, который совместим с нашими моделями сферы Дайсона", - пишут они.

В то же время отмечается, что для раскрытия истинной природы этих источников, безусловно, необходимы дополнительные анализы.

Что такое "Сферы Дайсона"

Понятие "Сферы Дайсона" впервые предложил физик Фримен Дж. Дайсон в 1960 году. Он предположил, что оболочка или рой объектов может окружать звезду, фиксируя ее выходную мощность для технологического использования. Поиски таких техносигнатур, указывающих на существование разумной жизни, являлись главной темой для ученых, стремящихся выявить доказательства существования цивилизаций за пределами Земли.

Новости астрономии

Ранее астрономы обнаружили ранее неизвестный источник пыли во Вселенной – особый тип сверхновой, взаимодействующей с газом из своего окружения.

Также сообщалось, что ученые обнаружили старейшую черную дыру, образовавшуюся всего через 470 млн лет после Большого взрыва. Результаты подтверждают теории о том, что сверхмассивные черные дыры существовали на заре Вселенной. Учитывая, что Вселенной 13,7 млрд лет, возраст этой черной дыры составляет 13,2 млрд лет.

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