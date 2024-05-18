Рябых заверил, украинские дроны достигли своих целей в ходе атаки по Крыму, Новороссийску и Краснодарскому краю.

Военный эксперт Валерий Рябых заявил, что из-за атак украинских дронов по российскому НПЗ в ночь на 17 мая россияне опасаются, что страна и армия могут остаться без горючего.

"Этот прогресс связан с наращиванием производства ударных дронов в Украине. В этой категории речь идет именно о дронах типа "Лютый", которые являются дальнобойными и поражают цели на расстояниях более 1000 км", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Рябых заверил, украинские дроны достигли своих целей в ходе атаки по Крыму, Новороссийску и Краснодарскому краю.

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"Анализ, проведенный по взрывам и прилетам в Новороссийске, Туапсе и Севастополе, показывает, что большинство дронов, которые летели, все же достигли своих целей. Возможно дронов было не 102, а, например, 200. Среди целей - нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, горюче-смазочные терминалы в Новороссийском порту и объекты энергоинфраструктуры в Севастополе", - отметил аналитик.

По его словам, в России отмечают, что подобные удары Украины являются эффективными, особенно когда речь идет о НПЗ в Туапсе.

"В РФ отмечают, что подобные удары являются более результативными, чем их ремонты. Там уже выражают беспокойство. Мол, если такие удары будут наноситься в дальнейшем, то РФ останется без горючего. Соответственно, без горючего в первую очередь останутся оккупационные войска, которые осуществляют террор на территории Украины, тогда уже и население", - добавил он.

Атака на РФ 17 мая - детали

Этой ночью украинские дроны-камикадзе успешно атаковали нефтеперерабатывающие объекты в Краснодарском крае. Российский проект ВЧК-ОГПУ публикует данные о потерях, ссылаясь на отчеты местных силовиков. Новороссийск атаковали не менее 30 беспилотных летательных аппаратов, а Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - не менее двух.

Атака украинских беспилотников на российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе привела к экстренной остановке предприятия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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