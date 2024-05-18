При этом страны дальнего зарубежья увеличивают закупки.

Крупнейшие импортеры российского угля - Китай, Индия и Турция - в первом квартале года резко снизили его закупки, пишут "Ведомости" со ссылкой на статистику Минэнерго.

Экспорт в Индию и Турцию за первые три месяца упал вдвое по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и сократился до 4,7 млн тонн и 4,1 млн тонн соответственно. Китай сократил закупки российского угля на 16% до 12,9 млн тонн, также снизились поставки из РФ в Южную Корею, Японию и Тайвань.

При этом страны дальнего зарубежья увеличивают закупки. Поставки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) увеличились на 8% до 2,1 млн тонн, а Гонконг закупил за первый квартал на 1% больше, чем годом ранее - 2,5 млн тонн.

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По оценкам трейдеров и аналитиков, в мае российский экспорт нафты в Сингапур достигнет самого высокого уровня в этом году, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы восстанавливаются после атак беспилотников, и эта тенденция сохранится по мере ввода новых мощностей.

Как пишет Reuters, импорт в Сингапур российской нафты, ключевого ингредиента для производства нефтехимических продуктов, таких как пластмассы и текстильные волокна, в мае вырастет примерно до 415 000 метрических тонн, по оценкам LSEG Research, в то время как консалтинговая компания FGE ожидает почти 500 000 тонн.

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