В этом году исполняется 80 лет этому поворотному событию Второй мировой войны.

Белый дом недоволен решением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить представителя российского правительства на празднование 80-й годовщины высадки западных союзников в Нормандии в июне. Об этом изданию Politico рассказали два представителя американской администрации.

"Мы подчинимся решению правительства Франции, которое организует чествование памяти в Нормандии. Возможно, это напомнит россиянам, что они когда-то на самом деле воевали с настоящими нацистами, а не с воображаемыми в Украине", - сказал один из чиновников, который говорил на условиях анонимности.

Накануне празднования так называемого "Дня D" Франция пригласила Россию прислать своего официального представителя на церемонию, где в частности будет президент США Джо Байден. Кто из кремлевских чиновников поедет, пока неизвестно.

Видео дня

Как отмечает Politico, решение вызвало возмущение среди некоторых европейских лидеров. Они отметили, что страна более двух лет ведет неспровоцированную войну против Украины. Событие "День D" должно отметить коллективную жертву союзников во Второй мировой войне за сохранение демократии. В частности, эти европейские лидеры выразили обеспокоенность тем, что приглашение россиян подорвет символический характер события, сосредоточенного на демократии, а также создаст осложнения, связанные с протоколами и дипломатическими обязательствами.

"В администрации Байдена (...) и даже сам президент уже давно считали Макрона человеком, который имеет влияние на Путина. И Белый дом в основном согласился с его усилиями поддерживать дипломатические отношения с Москвой. (...) Решение Макрона пригласить российского представителя в Нормандию в основном рассматривалось через эту призму", - пишет издание.

Ежегодная церемония чествования памяти "Дня D"

6 июня 1944 года западные союзники начали масштабную морскую высадку на севере Франции - в Нормандии. Это одно из главных событий Второй мировой войны, которое дало старт изгнанию нацистов из Западной Европы. Вместе с тем высадка в Нормандии, известная как "День D", была одним из самых кровавых эпизодов той войны для западных союзников.

Ежегодно в годовщину высадки в Нормандии проходят мероприятия по чествованию памяти героев и жертв Второй мировой войны. Основные мероприятия проходят на местах высадки союзных войск, таких как пляжи Омаха, Юта, Голд, Джуно и Сворд, а также в городах и селах Нормандии, которые были важными во время операции.

Традиционно в церемонии принимают участие не только ветераны, их семьи и местные жители, но также высокопоставленные чиновники, включая президентов, премьер-министров и членов королевских семей стран-участниц антигитлеровской коалиции. Кроме лидеров Франции, США, Великобритании и других стран к участию в церемонии в предыдущие годы приглашали также и представителей России. До российского вторжения в Украину туда приезжал и Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: