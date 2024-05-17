Операция позволила проверить состояние огнестрельных ран и заживить их.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо прооперировали во второй раз. Он до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге 17 мая сообщили директор больницы в городе Банска Быстрица, где находится Фицо, Мириам Лапуникова и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передает издание Aktuality. Калиняк объявил, что после покушения, премьер-министр Словакии перенес операцию, которая длилась менее двух часов.

"Команда медиков сделала все возможное, чтобы приблизить состояние пациента к положительному прогнозу", - пояснил он.

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По словам Калиняка, Фицо стабилен, но все еще очень тяжелый. Процедура позволила проверить состояние огнестрельных ран и заживить их.

"Государство стабильно, пациент сегодня также стабилен", - подчеркнул Калиняк.

Лапуникова отметила, что врачи решили провести еще одну операцию после повторной компьютерной томографии для удаления некротических тканей, оставшихся после огнестрельного ранения.

Покушение на Фицо - детали

Фицо находился в реанимации в "очень серьезном", но стабильном состоянии через день после того, как в него стреляли, что правительство назвало политически мотивированной попыткой убийства. Позже стало известно, что врачи стабилизировали состояние Фицо, однако опасность все еще не миновала. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сказал, что врачи делают все возможное для улучшения его состояния.

Подозреваемого в совершении покушения сразу же задержали - им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Однако российские государственные СМИ заявили, что политической мотивацией стрельбы была критика Фицо проукраинской помощи.

Как сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится "между жизнью и смертью" после покушения.

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