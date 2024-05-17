"Энергоатом" ежегодно дотирует население на около 100 млрд грн, "Укргидроэнерго" - на около 25 млрд грн".

Стоимость электроэнергии для населения могут поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей. Об этом в интервью заявил член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Сейчас в Кабмине идут активные обсуждения, чтобы поднять тарифы уже с 1 июня до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Вероятно, такое решение будет принято. Но важно заметить, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а именно на развитие генерации. "Энергоатом" ежегодно дотирует население на около 100 млрд грн, "Укргидроэнерго" - на около 25 млрд грн", - говорится в его интервью.

Нагорняк пояснил, что средства, которые будут получены с поднятия тарифа, будут аккумулированы на восстановление мощностей "Укргидроэнерго" и на строительство 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Нардеп отметил, что собственная генерация сейчас очень важна для Украины.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.