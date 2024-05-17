Певица говорит, что концерты сейчас не приносят прибыли.

Украинская певица Наталка Карпа рассказала, как зарабатывает во время войны и помогает ли ей финансово муж-военный.

Сначала она отметила, что почти все концерты являются благотворительными, поэтому от них почти нет средств. Спасают ее сейчас рекламные интеграции, которые она делает для соцсетей.

"Мы со Златой стали амбассадорами нескольких украинских брендов. Мне нравится это сотрудничество. Я не знаю почему, но меня судьба сейчас водит с бизнесом, с производствами, я много путешествую по Украине. А сейчас почти все концерты - благотворительные. Было несколько работ коммерческих, но это единичные выступления. Гонорар у меня такой, как и был до войны. Всегда Наталка Карпа стоила примерно 3-5 тысяч долларов, все зависит от наполнения. Это нестабильный доход", - призналась Наталка в интервью Славе Демину.

И добавила, что средства идут на бытовые вопросы, а для комфортной жизни ей нужна такая сумма:

"В основном расходы идут на топливо, питание, коммунальные услуги. Дочь требует дополнительных вложений. Думаю, 50 тысяч на быт достаточно мне. Но еще надо писать музыку и снимать клипы. Для нормальной жизни с написанием музыки - по крайней мере 100 тысяч гривень".

Также певица отметила, что ей помогает муж-военный Евгений Терехов. Он отправляет деньги на карточку, чтобы Наталка могла обеспечивать общую дочь всем необходимым.

"Он в этом месяце прислал мне деньги на наши нужды - 20 тысяч гривень. Раз в месяц отправляет. Бывает больше, бывает меньше. Мы не оговорили какую-то сумму. Например, у него много денег идет на форму и все остальное", - рассказала Карпа.

Напомним, недавно Наталка Карпа призналась, что ее с мужем брак на грани разрыва.

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