Путин заявил, что поскольку Россия была отстранена от участия в Олимпиаде в Париже, она не обязана соблюдать принципы Международного олимпийского комитета.

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность заключения перемирия на время Олимпиады в Париже.

Как сообщает Le Monde, Путин намекнул, что не будет соблюдать "олимпийское перемирие" и что его страна продолжит боевые действия на Украине во время Олимпийских игр в Париже, несмотря на призыв президента Франции Эммануэля Макрона.

"Эти олимпийские принципы, включая олимпийское перемирие, очень правильные... Но немногие страны в истории его соблюдали, за исключением Древней Греции", - заявил Путин.

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Он также заявил, что, поскольку Россия была отстранена от участия в Олимпиаде в Париже из-за вторжения в Украину, она не обязана соблюдать принципы Международного олимпийского комитета.

"Сегодня международные спортивные чиновники нарушают принципы Олимпийской хартии в отношении России, не допуская наших спортсменов к участию в Олимпийских играх под своим флагом, со своим гимном, но они хотят, чтобы мы соблюдали те правила, которые они нам навязывают. Чтобы требовать чего-то от других, нужно самому соблюдать правила", - заявил он.

"Олимпийское перемирие в Украине" - что известно

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает договориться о прекращении огня в Украине и Газе на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая Си Цзиньпина.

В то же время, как сообщал The Guardian, Кремль отклонил эту идею, заявив, что "заметили, что, Украина "использует такие идеи, такие инициативы, чтобы попытаться перегруппироваться, попытаться перевооружиться".

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