Уклонисты недооценивают коварство этой реки, говорят пограничники.

В пограничной реке Тиса снова обнаружили тело человека. Это уже 30-й случай за время войны, сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что тело мужчины в воде заметили румынские пограничники. Тело имеет признаки длительного пребывания в воде. Никаких документов при погибшем не нашли, поэтому личность мужчины еще придется установить.

"Это уже 30-й трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы по Тисе. Еще раз напоминаем, не подвергайте рискам свою жизнь!" - отмечают пограничники.

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Уклонисты убегают за границу и погибают в процессе

Как писал УНИАН, пограничники ежедневно перехватывают мужчин, которые пытаются покинуть пределы государства в нарушение законной процедуры. На польской границе это преимущественно попытки пройти официальные пункты пропуска по поддельным документам, тогда как на границе с Румынией, Словакией и Венгрией преобладают попытки тайно пересечь границу вне пунктов пропуска.

По данным румынских пограничников, за время войны их границу нелегально перешли 11 тысяч украинских мужчин. В процессе 19 из них погибли - большинство утонули в Тисе, остальные замерзли в горах.

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