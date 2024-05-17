Народные депутаты из фракции Петра Порошенко и причастные к нему медиа помогли в реализации российского ИПСО, о котором сообщала американская разведка. Об этом сообщает эксперт Сергей Иванов.

По словам Иванова, команда Порошенко и подконтрольные ему СМИ тиражировали панические заявления лица, много лет выступавшего экспертом на каналах Медведчука и которого судили за попытку похищения и переправки в россию российского оппозиционера.

"Мужчина, который с улиц Волчанска раздает по 6-7 интервью в день и успевает держать оборону – Денис Ярославский, много лет в эфирах каналов Медведчука и Мураева рассказывал, почему США плохи, а россия хороша. До этого Ярославского судили как главу преступной группы, которая в 2017 году по заказу российских спецслужб за $17 млн пыталась похитить и переправить в россию российского оппозиционера. Несмотря на это его выступления подхватили СМИ, которые связывают с Петром Порошенко и нардепы от фракции партии "Европейская солидарность" в Раде", - отметил эксперт.

Иванов подчеркнул, что использование Порошенко заявлений бывшего эксперта Медведчука неслучайно.

"Порошенко – давний партнер Медведчука. Медведчука обменяли и отправили к Путину, а Порошенко до сих пор ходит под госизменой и питает надежды на реванш. Поэтому любые вбросы против Украины и украинской власти ему на руку", - резюмирует Иванов.

Эксперт отмечает, что медиаволна от депутатов Порошенко и Ярославского является примером реализации российского ИПСО.

"Происходит ИПСО в связке: провокатор – условно, ряженый или консерва, которому склонны доверять, потому что он в форме – в нашем случае это Ярославский плюс нардепы и "ломы" Порошенко, плюс сетка порохоботов: полезные идиоты и проплаченная сеть блоггеров и медиа. Дальше эту историю подхватывают классические, иногда авторитетные СМИ. То есть ИПСО, про которое рассказывают в США сегодня реализуют медведчуковские консервы вместе с командой Порошенко", - подчеркнул Иванов.

Как сообщалось, в апреле 2024 года Движение "Честно" обнародовало список ТОП-госпредателей. Кроме Порошенко в него попали Илья Кива (посмертно), Нестор Шуфрич, Алексей Ковалев, Александр Дубинский, Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Олег Волошин, Ренат Кузьмин, Вадим Рабинович и другие.