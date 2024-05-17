Советник ОП отметил, что совсем другие юридические процедуры будут применены в отношении граждан, находящихся за границей на незаконных основаниях:

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мужчины, которые находятся за границей на законных основаниях, могут продолжить свое пребывание после обновления данных в ТЦК и СП.

"О тех людях, которые находятся за границей на законных основаниях - я не вижу проблемы обновить свои данные и получить возможность дальше находиться на законных основаниях за рубежом", - сказал Подоляк в эфире проекта Радио Свобода "Свобода Live".

Советник отметил, что совсем другие юридические процедуры будут применены в отношении граждан, находящихся за рубежом на незаконных основаниях:

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"Те люди, которые сбежали, то есть они не находятся на законных основаниях - это уже совсем другая категория. Министр иностранных дел Украины господин Кулеба четко объяснил, что, если вы хотите получать определенные сервисные услуги от государства, вы должны идти по процедуре. Если вы нарушили эту процедуру, безусловно, тогда будут соответствующие действия со стороны государства", - заявил Подоляк.

Он напомнил, что процесс отказа от украинского гражданства предусматривает взаимодействие с государством, поэтому будет невозможен без соблюдения гражданами действующих норм закона.

На вопрос о том, будет ли государство подавать в розыск граждан, незаконно находящихся за рубежом и не обновляющих свои данные, советник ответил: "Я не могу подтвердить, что есть такие планы, но, безусловно, государство должно разработать алгоритм возвращения граждан, которые незаконно пересекли границы Украины"

Подоляк добавил, что определенная категория госслужащих имеет бронирование.

"В любом случае надо будет прийти и обновить свои данные в ТЦК. Это же процедура 100%. То есть все должны обновить свои данные. А у кого есть бронирование в рамках того, что прописано в законе, они будут снимать эту бронь, а другие будут, соответственно, проходить ВВК", - подытожил он.

Предоставление консульских полуг мужчинам за рубежом

Министерство иностранных дел Украины дало распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста.

Специалисты МИД актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

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