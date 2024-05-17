Обе цели похвальны, но в совокупности они все чаще работают на разный результат.

Проблемы Украины выходят за рамки простой нехватки ресурсов. Недавняя борьба вокруг пакета помощи США демонстрирует стратегический парадокс, который характерен для стратегии Джо Байдена в отношении Украины. С одной стороны, он пообещал, что "приверженность к Украине не ослабнет" и что поддержка со стороны США будет предоставляться "столько, сколько потребуется". В то же время администрация Байдена постоянно выражает обеспокоенность по поводу эскалации и перспективы прямой конфронтации с ядерной Россией, пишет Foreign Policy.

"Обе цели являются похвальными, но в совокупности они все чаще работают на разный результат. В конце концов, балансирование Байдена станет невозможным", – говорится в статье.

Отмечается, что в основе стратегии администрации Байдена по Украине лежит идея, что Киев при поддержке коллективной силы Запада имеет время на своей стороне. После того, как Украина отразила первичное российское вторжение, это оказалось правдой. Поскольку ситуация, казалось бы, складывалась в пользу Украины, у Байдена считали, что Киеву не повредят меры предосторожности, включая ограничение типов вооружений, которые получает Украина, и цели для ударов.

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Сейчас, по словам авторов, предположение, что время будет на стороне Украины, выглядит все более сомнительным. Россия восстанавливает свою армию "гораздо быстрее, чем предполагали первоначальные оценки", и ее вооруженные силы сейчас больше, чем до войны. Несмотря на санкции, российская экономика продемонстрировала скромный рост в 2023 году и имеет все шансы повторить его в этом году.

С другой стороны, стратегическое положение Украины становится все более опасным. Не имея оружия и боеприпасов, ВСУ были вынуждены уступить позиции на фронте – в то время как Россия достигла наиболее значительных успехов с июля 2022 года и, как утверждается, готовится к летнему наступлению. Несмотря на то, что американское оружие сейчас снова поступает в Украину, нужно время, чтобы оно попало на фронт. Тем временем Украина истекает кровью.

"Возможно, даже более насущной, чем военная ситуация, является политическая динамика войны. Полтора года назад мы писали, что США имеют больше терпения для поддержки Украины, чем считали тогда многие комментаторы... Тем не менее, нельзя отрицать, что любая будущая помощь Украине сталкивается со значительными препятствиями... Будущая помощь Украине может зависеть от того, кто победит на выборах в США", – пишут авторы.

Они указывают, что Украина также имеет меньше возможностей изменить стратегический нарратив. С новой войной на Ближнем Востоке и предстоящими президентскими выборами в США Украина не привлекает того внимания СМИ, которое было когда-то.

Нотки оптимизма

Однако, по словам журналистов, не все новости плохие. Европейская поддержка остается прочной и постоянно растет. Некоторые страны, в том числе Франция и Литва, даже заявили о готовности ввести в конфликт сухопутные войска, тогда как другие, такие как Великобритания и Норвегия, гораздо охотнее, чем Соединенные Штаты, позволяют Украине наносить удары по целям на территории России. И 60 миллиардов долларов все еще дают Украине много оружия, а вместе с ним и много стратегического времени.

Во-первых, Украине нужно будет нанести удар вглубь самой России. На это есть две причины. Текущие отчеты показывают, что Россия полагается на свою внутреннюю железнодорожную сеть для поддержки оккупированных частей Украины. Другая причина более сложная. Даже со всеми средствами противовоздушной обороны Украина все еще далека от того, чтобы иметь достаточный потенциал для покрытия огромной территории. Поэтому нужно целиться в российские авиабазы, бомбардировщики и пусковые установки.

Авторы заявляют, что Британия уже сделала шаг в этом направлении, разрешив Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории. Теперь пришло время США предоставить такое разрешение на использование ATACMS для нанесения ударов по объектам внутри России.

Усиление ВВС

Украина также будет нуждаться в определенного рода военно-воздушных силах, если она хочет достичь успеха в наземном контрнаступлении в какой-то момент в будущем и вытеснить российские войска из своей страны. Российская военно-воздушная мощь – особенно ее боевые вертолеты и беспилотники – была одной из ключевых причин того, что контрнаступление Украины в 2023 году сошло на нет. РФ потеряла лишь около 10% своих самолетов. Итак, Украине нужна не только противовоздушная оборона, но и собственные военно-воздушные силы, чтобы нейтрализовать российскую авиацию, наносить удары по российским базам и останавливать российскую бронетехнику.

Истребители F-16, которые некоторые союзники США в Европе отправят в Украину помогут в этом, особенно если они будут оснащены соответствующими боеприпасами.

Однако они вряд ли станут панацеей для украинских ВВС. Для того, чтобы Украина получила необходимый ей военно-воздушный потенциал, понадобится более широкий набор возможностей, в частности, более высоколетящие, сложные беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы с наземных или воздушных платформ.

Что нужно для нового контрнаступления

"Наконец, Украина должна будет взять на себя больший операционный риск, если и когда она начнет контрнаступление... Придется принять операционный риск и столкнуться с вероятной возможностью того, что первые дни или недели этого контрнаступления будут стоить им больших потерь в живой силе и материальных средствах для того, чтобы создать такой оперативный прорыв, который может разрушить российские оборонительные рубежи", – указывают авторы.

Они добавляют, война в Украине может выглядеть особенно мрачной сейчас, но результат конфликта далек от того, чтобы быть определенным. Если Украина хочет восстановить утраченную оперативную динамику, ей понадобится больше оборудования и боеприпасов. Благодаря последним пакетам помощи Украина имеет ресурсы для их получения.

Но что более важно, Украине и ее западным сторонникам также нужно будет изменить свой общий подход. Украина больше не может позволить себе просто пережидать россиян. Вместо этого нужно будет перейти в наступление.

"Однако для администрации Байдена принятие такого риска будет означать отказ от одной из основ ее стратегии последних двух лет, выбор единственного пути и принятие потенциально эскалационных последствий, которые могут возникнуть. Это трудный выбор. Однако не делать его может быть еще более рискованно", – подчеркивают журналисты.

Перспективы войны

Президент Владимир Зеленский отмечал, что партнеры Украины боятся проигрыша России в войне из-за того, что это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики.

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