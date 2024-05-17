Содержание белка во фруктах редко превышает 1% от общего веса.

Белок - это макроэлемент, необходимый вашему организму для наращивания мышечной массы, борьбы с инфекциями, выработки гормонов и выполнения многих других важных процессов.

Как пишет health.com, содержание белка во фруктах редко превышает 1% от общего веса, но некоторые из них содержат больше белка, чем другие. Например:

Авокадо. Это один самых богатых белком фруктов. Также авокадо богато клетчаткой, витамином Е, витамином С, магнием и фолиевой кислотой, что делает его универсальным питательным продуктом.

Видео дня

Маракуйя. Является отличным источником антиоксидантов, включая витамин С, каротиноиды и полифенольные соединения, которые могут принести пользу общему здоровью, защищая от повреждения клеток и уменьшая воспаление. Кроме того, 100-граммовая порция свежей маракуйи содержит 2,2 грамма белка.

Абрикосы. Богата антиоксидантами, витаминами и минералами. В частности, они богаты бета-каротином, каротиноидным пигментом, обладающим мощными клеточно-защитными свойствами. Исследования показывают, что высокий уровень каротиноидов в крови может помочь снизить риск развития ряда заболеваний, включая рак молочной железы. Кроме того, абрикосы содержат 2,31 грамма белка на чашку.

Гранат. Семена граната, или зернышки, удивительно богаты белком: 2,9 грамма на чашку. Помимо белка, зерна граната исключительно богаты клетчаткой, которая важна для здоровья пищеварительной системы и сердца, а также антиоксидантными и противовоспалительными соединениями, такими как антоцианы и органические кислоты. Исследования показывают, что употребление зерен граната и гранатового сока может принести пользу нескольким аспектам здоровья, таким как улучшение когнитивных функций, снижение факторов риска сердечных заболеваний и поддержка восстановления после физических упражнений.

Киви. Богаты рядом витаминов и минералов, включая фолиевую кислоту и витамины С, Е и К. В них также больше белка, чем во многих других фруктах. Кроме того, киви являются хорошим источником клетчатки и могут быть полезным перекусом для людей, страдающих запорами, поскольку было доказано, что они эффективны для смягчения стула и поддержания регулярного стула.

Напомним, исследование показало, что дети, которые потребляют сахар из молока и фруктов, менее склонны к ожирению.

Вас также могут заинтересовать новости: