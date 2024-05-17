Хотя многие полагают, что маргарин является лучшим выбором для здоровья чем сливочное масло, потому что в нем меньше насыщенных жиров, однако это не всегда верно.

Большинство людей полагают, что маргарин как заменитель сливочного масла является лучшим выбором для здоровья, потому что в нем меньше насыщенных жиров, однако это не обязательно верно. Об этом рассказала Fox News Digital сертифицированный диетолог Джиллиан Кубала,

Она отмечает, что все жиры очень сложны, и их физиологическое воздействие зависит от их состава, источника и многого другого.

Сливочное масло — это молочный продукт, а маргарин обычно изготавливают из растительных масел и воды, часто с добавлением эмульгаторов и ароматизаторов.

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Маргарин, как правило, менее калориен, чем сливочное масло. Однако, хотя в маргарине меньше общего жира и насыщенных жиров, чем в сливочном масле, не все продукты с меньшим содержанием жира обязательно "полезнее", говорит Кубала.

По ее словам, маргарин, например, могут производить из масел с высоким содержанием жиров омега-6.

"Это приводит к дисбалансу в пользу омега-6, которые имеют более воспалительную природу, по сравнению с омега-3, которые обладают противовоспалительным действием", - отметила диетолог.

По ее словам, многие эксперты в области здравоохранения предполагают, что этот диетический дисбаланс является основной причиной многих хронических воспалительных заболеваний, включая метаболический синдром, ожирение, повышенные факторы риска сердечных заболеваний, некоторые виды рака и снижение когнитивных функций.

"Хотя употребление небольшого количества заменителей сливочного масла не окажет существенного влияния на здоровье, я всегда рекомендую, когда это возможно, выбирать продукты с минимальной обработкой", - сказала она.

Так, ученіе обнаружили, что люди живут дольше, если заменяют 10 граммов в день маргарина, сливочного масла, майонеза и молочного жира оливковым маслом.

В общем, диетолог отмечает, что общая рекомендация сократить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как сливочное масло, и заменить их альтернативами с низким содержанием жира, такими как маргарин, не показала большого результата. Скорее наоборот, уровни хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и ожирение, стали неуклонно расти, поскольку люди стали более зависимы от продуктов с низким содержанием жиров, таких как сладкие углеводы, нежирные заправки для салатов и заменители сливочного масла.

Маргарин и сливочное масло можно заменить оливковым, даже в качестве легкой намазки на тост. Тем более, недавнее исследование показало, что употребление оливкового масла связано с меньшим риском смерти от деменции.

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