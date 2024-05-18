В эту дату отмечается Всемирный день виски и Международный день музеев.

Праздник 18 мая - Всемирный день виски, Международный день музеев, Международный день астрономии, Всемирный день скрипки, День отправки электронной поздравительной открытки, Всемирный день вакцины против СПИДа, День посадки лимонного дерева, Всемирный день скандинавской ходьбы.

18 мая - 138-й день года (139-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 227 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

18 мая праздник отмечается в разных странах - предлагаем узнать, какие именно важные события встречают сегодня:

Видео дня

День без грязной посуды, День "Навестите своих родственников", День сырного суфле, День очистки рек, День логопеда, День вооруженных сил - США.

День маршмэллоу - Австралия.

День флага, День университетов - Гаити .

. День работы из дома - Великобритания .

. День восстановления суверенитета - Сомалиленд .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - 18 мая мы отмечаем День резервиста, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, День науки и День соседа в Киеве.

Важные события в истории 18 мая

1652 - в британской колонии Род-Айленд принят первый в Северной Америке закон, запрещающий рабство.

1804 - провозглашение Наполеона императором Франции.

1830 - в США начато промышленное производство первых газонокосилок.

1888 - в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1917 - в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.

1923 - французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.

1927 - американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвёзд.

1954 - вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

1961 - в Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.

1974 - Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.

1990 - между ФРГ и ГДР подписан Договор о валютном, экономическом и социальном союзе.

1999 - правительство Канады после года дискуссий заявило, что оно не будет регулировать и контролировать Интернет в стране.

Какой сегодня церковный праздник

Церковный праздник 18 мая по новому стилю - день памяти святых отцов семерых Вселенских соборов и день памяти святого Феодота Анкирского. По старому стилю верующие отмечают праздник иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" и день памяти великомученицы Ирины Македонской.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 18 мая

Приметы 18 мая запрещают распускать слухи и обманывать людей - по поверьям, у тех, кто нарушит запрет, будут болеть зубы. Также не стоит рассказывать знакомым о своих планах или неудачах - задуманное не осуществится, а несчастья приумножатся.

Народные приметы о погоде 18 мая:

солнечный день - будет хороший урожай зерна;

облака плывут с юга на север - скоро начнутся ливни;

плохая погода сегодня - к богатому урожаю грибов и ягод.

В эту дату можно и нужно устраивать генеральную уборку. Приметы на сегодня подсказывают, что стоит перебирать шкафы, мыть полы и наводить порядок. Людей, которые посвятят такому делу весь день, ждет успех в делах и благополучие в семье.

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