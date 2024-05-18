Праздник 18 мая - Всемирный день виски, Международный день музеев, Международный день астрономии, Всемирный день скрипки, День отправки электронной поздравительной открытки, Всемирный день вакцины против СПИДа, День посадки лимонного дерева, Всемирный день скандинавской ходьбы.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 18 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 18 мая
18 мая - 138-й день года (139-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 227 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
18 мая праздник отмечается в разных странах - предлагаем узнать, какие именно важные события встречают сегодня:
- День без грязной посуды, День "Навестите своих родственников", День сырного суфле, День очистки рек, День логопеда, День вооруженных сил - США.
- День маршмэллоу - Австралия.
- День флага, День университетов - Гаити.
- День работы из дома - Великобритания.
- День восстановления суверенитета - Сомалиленд.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - 18 мая мы отмечаем День резервиста, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, День науки и День соседа в Киеве.
Важные события в истории 18 мая
- 1652 - в британской колонии Род-Айленд принят первый в Северной Америке закон, запрещающий рабство.
- 1804 - провозглашение Наполеона императором Франции.
- 1830 - в США начато промышленное производство первых газонокосилок.
- 1888 - в США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
- 1917 - в Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
- 1923 - французский инженер Антуан Барнай получил патент на телефон с дисковым набором номера.
- 1927 - американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвёзд.
- 1954 - вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
- 1961 - в Украине установлены литературные премии имени Тараса Шевченко.
- 1974 - Индия стала шестым государством, обладающим атомным оружием.
- 1990 - между ФРГ и ГДР подписан Договор о валютном, экономическом и социальном союзе.
- 1999 - правительство Канады после года дискуссий заявило, что оно не будет регулировать и контролировать Интернет в стране.
Какой сегодня церковный праздник
Церковный праздник 18 мая по новому стилю - день памяти святых отцов семерых Вселенских соборов и день памяти святого Феодота Анкирского. По старому стилю верующие отмечают праздник иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша" и день памяти великомученицы Ирины Македонской.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 18 мая
Приметы 18 мая запрещают распускать слухи и обманывать людей - по поверьям, у тех, кто нарушит запрет, будут болеть зубы. Также не стоит рассказывать знакомым о своих планах или неудачах - задуманное не осуществится, а несчастья приумножатся.
Народные приметы о погоде 18 мая:
- солнечный день - будет хороший урожай зерна;
- облака плывут с юга на север - скоро начнутся ливни;
- плохая погода сегодня - к богатому урожаю грибов и ягод.
В эту дату можно и нужно устраивать генеральную уборку. Приметы на сегодня подсказывают, что стоит перебирать шкафы, мыть полы и наводить порядок. Людей, которые посвятят такому делу весь день, ждет успех в делах и благополучие в семье.