Арестованные помогали северокорейцам устроиться в сотни американских компаний на условиях удаленной работы.

Американская прокуратура объявила об аресте американки, украинца и ряда граждан других стран, которые помогали связанным с Северной Кореей ІТ-работникам, выдававшим себя за американцев, получить удаленную работу в сотнях компаний США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что одна из арестованных является 49-летней женщиной из Аризоны по имени Кристина Мари Чепмен. Она, в частности, помогала работникам получать и подтверждать украденные идентификационные документы. Другим обвиняемым является 27-летний украинец Александр Диденко, который занимался созданием поддельных аккаунтов на платформах поиска робот.

Сложная схема была направлена на получение прибыли для Северной Кореи вопреки международным санкциям. Она предусматривала проникновение в более чем 300 американских фирм, включая компании и банки из списка Fortune 500 (список крупнейших компаний США по размеру выручки), и кражу личных данных более 60 американцев.

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Как заявили в американском Госдепартаменте, схема принесла КНДР по меньшей мере 6,8 млн долларов. Привлеченные к ней северокорейские специалисты были связаны с департаментом боеприпасов Северной Кореи, контролирующим, в частности, разработку баллистических ракет.

Санкции против КНДР – что надо знать

В конце прошлого года Соединенные Штаты Америки и их союзники ввели новые ограничения против Северной Кореи после запуска ею разведывательного спутника.

Позже, в марте, россияне наложили вето на резолюцию ООН о продлении мониторинга санкций против КНДР экспертами организации. Сообщалось, что эти специалисты осуществляли мониторинг санкций ООН против Северной Кореи за ее программы ядерного оружия и баллистических ракет на протяжении последних 15 лет.

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