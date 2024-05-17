Правитель РФ должен понести наказание за войну, развязанную им против Украины и за преступления против украинского народа.

Российские военные в Волчанске охотятся на волонтеров и расстреливают гражданских. Об этом рассказал начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает FreeДом.

В частности, украинским правоохранителям удалось вывезти из Волчанска юношу, которого едва не расстреляли российские оккупанты, а также раненого пенсионера.

"Мы давно поняли, кто они. Но эти случаи все равно шокируют. Пенсионер в Волчанске во время обстрелов и атак противника закрылся дома, к нему постучали российские военные, и, не дожидаясь, пока откроет, начали расстреливать дверь, отстрелили мужчине палец", - рассказал Болвинов. Видео дня

СМИ напоминает, что в январе 2023 года Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию трибунала для Путина. В начале апреля 2024 года на международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" идею создания спецтрибунала поддержали 44 государства.

"Это сложная задача. Украина понимает, что она выполняет ее не только для себя. Мы, конечно, хотим осудить Путина. Это первый раз в истории, когда трибунал против клуба "атомных бомб", когда это трибунал против постоянного члена Совета безопасности", - говорит исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Как известно, в конце апреля Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю органа Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку проекта соглашения между Украиной и Советом Европы относительно фактического создания трибунала. В МИД Украины назвали это важным практическим шагом.

"Это имеет решающее значение не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, которые стремятся жить в мирном и безопасном мире", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам представителя Украины в Международном Суде ООН Антона Кориневича, спецтрибунал может начать свою работу еще до окончания войны.

"Преступление агрессии - это элитарное преступление. Это преступление тех лиц, кто может отдавать приказы на начало и на продолжение ведения агрессивной войны. Соответственно, за преступление агрессии должны привлечь к ответственности представителей высшего политического и военного руководства РФ", - говорит Кориневич.

Трибунал по агрессии России - последние новости

Трибунал по агрессии РФ будет размещен в Гааге. Об этом говорится в подписанном 1 марта соглашении по безопасности между Украиной и Нидерландами.

Кроме того, документ имеет четкие положения по поддержке членства Украины в Европейском Союзе и НАТО и фиксирует механизм 24-часового реагирования при повторении военной агрессии против Украины.

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