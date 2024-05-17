В проблемах под Харьковом солдаты винят дефицит оружия и отсутствие оборонительных укреплений.

ВСУ перебросили под Харьков резервы, в том числе подразделения с других направлений фронта, где также идут бои. Украинская оборона опасно истончается, пишет BBC.

"Ситуация динамичная, напряженная, ее трудно предсказать", — заявил британскому корреспонденту военнослужащий по имени Андрей, подразделение которого недавно было переброшено с другого направления.

На вопрос журналиста, меняет ли ситуацию к лучшему переброска на этот фронт его самого и его сослуживцев, Андрей говорит, что все относительно.

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"Всегда трудно присоединяться к чужой линии обороны, потому что нет необходимого взаимодействия с другими подразделениями", - отмечает боец.

Ситуация под Харьковом для украинских защитников остается тяжелой. Хотя российские силы несут большие потери, на их стороне численное превосходство.

Военнослужащий по имени Виктор, который попал в госпиталь с ранением, рассказал, что вместе с сослуживцами отбивал атаки россиян волну за волной: "Ну очень их много", — говорит он.

Также украинские бойцы жалуются на дефицит оружия, вызванный длительной паузой в американской военной помощи. По их словам, ВСУ уступают противнику не только числом, но и вооружением.

"У россиян есть все, что они хотят, а нам нечем воевать. Но мы делаем, что можем", — говорит Виктор.

Как отмечает корреспондент BBC, сейчас под Харьков прибыли подкрепления, переброшенные с других направлений фронта. Например, из-под Работино – где тоже идут тяжелые бои. В результате украинские оборонительные линии истончаются.

"Брошенные на подкрепление украинские силы помогают отразить продолжающиеся атаки россиян. Но какой ценой это обходится для остальных участков фронта, растянувшегося почти на 1300 км?" - пишет автор репортажа.

По словам бойцов, вытеснить все российские силы, которые сейчас закрепились в Харьковской области, будет очень нелегко.

"Мы теряем Волчанск. И мы также теряем села вокруг Волчанска", — говорит командир артиллерийской батареи Михаил.

Мужчина считает, что этого можно было избежать — если бы оборону здесь подготовили лучше.

"Мы могли использовать бревна и бетон для строительства обороны. Теперь придется использовать снаряды и людей, чтобы вернуть эту землю", — считает Михаил.

Наступление россиян под Харьковом: последние новости

Как писал УНИАН, российское вторжение на Харьковщину прогнозировалось еще несколько месяцев назад, но в итоге застало Украину неготовой к нему. Газета The Washington Post приводит несколько причин того, почему россиян не остановили на линии границы: отсутствие укреплений, дефицит оружия и нехватка людей у ВСУ, а также заметное улучшение российской тактики.

Газета также сообщает, что в начале вторжения на Харьковщину россияне смогли заглушить работу станций Starlink, которыми пользуются ВСУ. Это случилось впервые с начала войны.

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