Он хочет показать, что все возможно.

Украинский защитник Александр Будько с позывным "Терен", который стал новым главным героем проекта "Холостяк", впервые прокомментировал свое участие в романтическом шоу.

Он опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram и подчеркнул, что "Холостяк" очень важен для него.

"Что ж, Холостяк. Да, теперь участие в проекте - это часть моей жизни. Я действительно хочу встретить девушку, с которой буду чувствовать себя иначе, потому, что я человек и имею сердце и душу. Конечно, проект - не единственная часть моей жизни. Моя социальная деятельность не может и не будет прекращаться. Наоборот, мой статус Холостяка на этом пути станет мощным усилением всех направлений, которые я транслирую. Я хочу собственным примером доказывать, что для человека возможно все - несмотря на то, в каком он статусе", - сказал Александр.

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И добавил, что люди с инвалидностью также могут жить активно и интересно. А относительно будущей избранницы, которую мечтает встретить на шоу, военный сказал так:

"Я искренне восхищаюсь украинками! Вы всегда были наделены особой силой, а за последние годы ваша мощь, преданность, борьба за победу и сила любви вселяют в меня большую веру в то, что "первая леди ветеранской политики" существует. Буду ждать ее на проекте".

Что известно о новом герое шоу "Холостяк"

Александру Будько 28 лет. Он с первых дней полномасштабного российского вторжения находился на фронте и защищал страну от оккупантов. За 6 месяцев службы "Терен" стал руководителем 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь". Однако позже мужчина получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности.

К слову, увидеть новый сезон шоу "Холостяк" с участием Александра можно будет уже этой осенью на канале СТБ.

Напомним, ранее стало известно, что украинки обвалили сайт СТБ из-за нового "Холостяка" и подали рекордное количество заявок.

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