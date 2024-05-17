На Туапсинском НПЗ загорелась ректификационная колонна.

Этой ночью украинские дроны-камикадзе успешно атаковали нефтеперерабатывающие объекты в Краснодарском крае.

Российский проект ВЧК-ОГПУ публикует данные о потерях, ссылаясь на отчеты местных силовиков. Новороссийск атаковали не менее 30 беспилотных летательных аппаратов, а Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - минимум два.

В Новороссийске дроны поразили два резервуара с топливом на территории мазутного терминала ООО "НТПМ" и нефтемазутный терминал на территории ООО "Газпром". На нефтебазе АО ТНТ "Грушевая" удалось уничтожить резервуар с бензином объем минимум 30 тонн. На Туапсинском НПЗ загорелась ректификационная колонна, огонь охватил 200 квадратов.

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Массированная атака дронов на Россиию: что известно

Как известно, этой ночью в оккупироавнной Крыму и Новороссийске сообщили о мощных взрывах и атаке украинских дронов. В части Севастополя пропал свет, также оказался обесточен порт Новороссийска.

Власти заявляли об успешном отражении атаки, в это время в сети публиковали видео, на которых можно было увидеть взрывы.

Утром российское Минобороны заявило о сбитии 51 БПЛА над Крымом, 44 - над Краснодарским краем, 6 - над Белгородской областью и еще одного - над Курской. Также оккупанты сообщили, что уничтожили в Черном море 6 морских дронов.

Источники УНИАН сообщают, что ночные операции провели СБУ и ГУР. По их данным, теперь россиянам придется заново ремонтировать Туапсинский НПЗ.

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