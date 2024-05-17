Первый урок - надо побеждать быстро и в начале войны, чтобы избежать долгого затяжного конфликта.

Командующий сил НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи назвал три урока, которые США и НАТО могут извлечь из войны России в Украине.

Как сообщает "Голос Америки", Каволи во время дискуссии в вашингтонском центре "Атлантический совет" отметил, что первый урок - надо побеждать быстро и в начале войны, чтобы избежать долгого затяжного конфликта.

"Нужно развить достаточное количество мощностей, достичь высокого уровня подготовки, чтобы первыми одержать победу с самого начала. Потому что из того, что мы видим в Украине - если этого не сделать в противостоянии с таким большим противником как Россия - это может закончиться затяжной борьбой", - отметил Каволи.

Видео дня

Он отмечает, что затяжная борьба требует значительных ресурсов персонала, резервных систем, чтобы мобилизовать дополнительное оборудование и в таком случае надо быть готовым, что путь к победе будет длительным.

Вторым выводом Каволи считает способность быстро усваивать тактические уроки. В частности, внимание к так называемому третьему измерению войны - воздуху

По его словам, хотя использование третьего измерения в войне и не новое, распространенное использование дронов на поле боя - новый фактор, который нужно принимать во внимание.

"Каждый может запустить что-то в воздух и это повлияет на ситуацию в воздухе. Это фактор, с которым сейчас приходится сталкиваться. И мы видим насколько это важный фактор с обеих сторон войны в Украине", - говорит Каволи.

Еще одним уроком Каволи называет важность отношений между военным и гражданским командованием.

Мощное гражданское командование, которое имеет добрые намерения, может стимулировать страну, конструктивно взаимодействовать с военным командованием и улучшить результаты на поле боя, говорит он.

Война в Украине - заявления

Ранее Каволи заявил, что у России нет достаточных сил, необходимых для стратегического прорыва в Харьковской области.

Он выразил уверенность, что украинские войска смогут удержать свои позиции в северо-восточном регионе, где Россия начала неожиданное наступление. Каволи также заявил, что в ближайшее время ожидаются "серьезные улучшения" в ситуации с боеприпасами в Украине.

Ранее СМИ писали, что союзники по НАТО все ближе к тому, чтобы отправить военных в Украину для обучения украинских войск. Этот шаг станет еще одним размыванием прежней "красной линии" и может втянуть Соединенные Штаты и Европу в военный конфликт.

Вас также могут заинтересовать новости: