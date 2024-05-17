По его словам, жители обстреливаемых районов должны "прозреть" и начать активно молиться, совершать крестные ходы, чтобы "Господь помиловал их города".

Протоиерей, ведущий пропагандистского канала "Царьград" Андрей Ткачев обвинил белгородцев в том, что они недостаточно молятся во время обстрелов.

Он сказал, что обстрелы Белгорода не прекращаются потому, что у белгородцев недостаточно "ажиотажа молитвенного Иоасафу".

В видео, которое Ткачев опубликовал, он рассуждает об обстрелах Белгорода. По его словам, жители обстреливаемых районов должны "прозреть" и начать активно молиться, совершать крестные ходы, чтобы "Господь помиловал их города".

"Хочешь помочь белгородцам – возьми почитать Иоасафу акафист". А когда бомбят Белгород, что-то я не услышал - я спрашивал, но не заметил - нет такого ажиотажа молитвенного вокруг Иосафа Белгородского, потому что народ не знает его. Это величайший человек. А белгородчане по идее должны были давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтырные чтения, коленопреклонения. Хочешь помочь белгородцам - возьми и почитай Акафист Иосафу", - заявил он.

Другие заявления Ткачева

Андрей Ткачев ведет программу "Святая правда" на пропагандистском канале "Царьград". Также он записывает ролики с проповедями для собственного ютуб-канала. У него почти 1,8 миллиона подписчиков.

Ткачев родился во Львове, в Украине он был священником Украинской православной церкви Московского патриархата. После Евромайдана он переехал в Россию. Сейчас Ткачев живет в Москве и занимает пост настоятеля Храма Троицы Живоначальной в Хохлах.

Ранее он заявлял, что "половозрелые кони" с "расширенными зрачками", которые проводят ночи в ночных клубах, должны быть мобилизованы на фронт.

По его словам, военкомам нужно совершить рейд по ночным клубам в крупных городах, причем "хватит одной Москвы".

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