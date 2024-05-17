Он отметил, что сейчас ему уже лучше.

Участник шоу "МастерШеф" и блогер Влад Мицкевич попал в ДТП, когда ехал на мотоцикле.

Об этом случае мужчина рассказал у себя в Instagram и показал видео с места происшествия. Оказалось, что он получил многочисленные травмы.

"Я знал, что так будет, был уверен на 1000%! Единственное, думал, что гораздо сильнее, у меня перелом ребер, сотрясение мозга и много ран, но жить буду 100%. Думаю, неделю и вернусь к нормальной жизни. Спасибо всем за поддержку", - написал Влад и продемонтрировал свои раны.

Что именно случилось и кто виноват в дорожно-транспортном происшествии - он не отметил. Но добавил, что получил медицинскую помощь, а мотоцикл требует серьезного ремонта. Поэтому он отправил его на "лечение".

Чем известен Влад Мицкевич

Влад участвовал на шоу "МастерШеф", однако больше о нем начали говорить после "скандального романа" с Олей Поляковой. Тогда он рассказал, что певица якобы год жила с ним и тайно встречалась. Кроме того, кулинар распространил эксклюзивные снимки, на которых он целует звезду. Но позже Мицкевич подчеркнул, что это неправда и извинился перед Поляковой.

Напомним, ранее Илона Гвоздева рассказала, что попала в ДТП.

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