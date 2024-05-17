Стоимость одного рулона составит 30 гривен 98 копеек.

Управление образования Днепровской районной госадминистрации в городе Киеве решило закупиться туалетной бумагой на 1,5 млн грн. Об этом свидетельствует информация о тендере на сайте Prozorro.

Согласно данным, в целом планируется закупить 50 750 рулонов. Следовательно, стоимость одного рулона составит 30 гривен 98 копеек.

Как известно, сейчас розничные цены на туалетную бумагу в Украине пребывают на уровне 12-18 грн за рулон.

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Недавно в Киеве появился проспект Европейского Союза. Это стало известно после того, как Киевсовет переименовал проспект Правды. Соответствующее решение поддержали 62 депутата из 62 зарегистрированных на тот момент в сессионном зале.

Представители фракции "Слуга народа" не голосовали за решение о переименовании проспекта Правды в проспект Европейского Союза. Все они на время рассмотрения вопроса покинули сессионный зал в знак несогласия.

За вопрос о переименовании голосовали дважды, поскольку с первой попытки проект решения не набрал необходимого количества голосов.

Также УНИАН сообщал, что Валерий Залужный и Лина Костенко получили звание почетных граждан города Киева. Как сказал мэр столицы Виталий Кличко, город выразил свое уважение к двум людям, "которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев".

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