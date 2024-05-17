По словам одного из источников, беспилотники поразили установку по производству сжиженного углеводородного газа.

Атака украинских беспилотников на российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе привела к экстренной остановке предприятия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщали российские СМИ, вследствие атаки БПЛА на заводе, принадлежащем компании "Роснефть", возник пожар, который был потушен. В "Роснефти" не стали комментировать атаку.

При этом, по словам одного из источников, беспилотники поразили установку по производству сжиженного углеводородного газа, в то время как установка по перегонке нефти осталась неповрежденной.

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"Во время пожара не было черного дыма. Это значит, что горел только газ", - сказал источник.

Он добавил, что с технической точки зрения есть возможность обойти установку сжиженного газа и перезапустить НПЗ в ближайшее время.

Мощность завода в Туапсе составляет 12 миллионов тонн в год (240 000 баррелей в день). Он производит нафту, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо и поставляет его в основном в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

Это уже вторая атака на Туапсинский НПЗ. После первой атаки в конце января завод остановил переработку и выпуск нефти и оставался закрытым около 3 месяцев, возобновив работу только в конце апреля.

Ночная атака дронов по РФ, что известно

Этой ночью дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе (Краснодарский край). На объекте произошел пожар.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что сбили более сотни дронов.

Информированные источники сообщили УНИАН, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны этой ночью организовали атаки в Севастополе, Новороссийске и Туапсе.

В частности, СБУ и ГУР совместно зажгли "хлопок" в Севастопольской бухте. Также разведчики ГУР отдельно отработали по морскому порту Новороссийска, а представители СБУ - по Туапсинскому НПЗ.

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