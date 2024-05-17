В МИД Израиля рассказали, что девушку пытали и выставили напоказ в секторе Газа.

Израиль вернул тела троих убитых боевиками ХАМАС заложников, в их числе гражданка Германии Шани Лук. 7 октября ее сняли на видео в багажнике джипа.

Двое других погибших заложников - 28-летняя Амит Бускила и 56-летний Ицхак Гелернтер. Все трое, по словам Хагари, были на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля. Они были убиты, когда пытались убежать от террористов ХАМАС в сторону кибуца Мефальсим. Их тела боевики увезли в сектор Газа.

Хагари не уточнил, где конкретно были найдены тела троих погибших. После возвращения в Израиль их передали для опознания в институт судебной медицины, семьи заложников оповестили о смерти их близких.

Видео дня

Похищение Шани Лук

На следующий день после атаки ХАМАС 7 октября в соцсетях появилось видео, в котором боевики везут в багажнике джипа раздетую до нижнего белья девушку. Близкие узнали в ней 22-летнюю Шани Лук, гражданку Германии и Израиля, которая была на фестивале Nova на юге Израиля. Была ли она в этот момент жива, неизвестно.

Позже мать узнала девушку по татуировкам на ногах и дредам. В МИД Израиля рассказали, что девушку пытали и выставили напоказ в секторе Газа. Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt сообщил, что палестинские боевики отрезали ей голову.

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