В Астане мужчину схватили российские военные следователи, далее его увезли на территорию российской воинской части в Приозерске, где удерживают на данный момент.

Российские военные следователи 23 апреля задержали прямо на рабочем месте в Астане экс-контрактника ВС РФ Камиля Касимова, дезертировавшего из армии.

Эту информацию "Важным историям" подтвердили брат Касимова, который проживал вместе с ним в Астане, и казахстанский правозащитник Артур Алхастов.

Российские силовики увезли Касимова на гражданской машине на территорию российской воинской части в Приозерске (Карагандинская область Казахстана), где удерживают до сих пор. По их словам, в России Касимову предъявлено обвинение по статье 338 УК РФ ("Дезертирство"), по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Касимов бежал в Казахстан в июне 2023 года, чтобы не участвовать в войне с Украиной.

Правозащитники и семья Касимова опасается, что его могут незаконно вывезти в Россию и осудить, хотя по законодательству Казахстана, воинские преступления не относятся к экстрадиционным статьям. Они не исключают, что к нему могут применять методы давления, чтобы принудить согласиться на выезд из Казахстана.

Как сообщил "Важным историям" брат задержанного Рашит, 23 апреля "Камиля повязали" прямо на рабочем месте: "были представители и российские, и казахстанские".

После этого дезертиру удалось дважды связаться с семьей. Он сообщил, что его привезли на российскую военную базу в Приозерск и допросили, он находится под следствием.

В разговоре с братом Касимов также упомянул, что в Приозерске он услышал, что "до него здесь был такой же [дезертир], его продержали два месяца и отправили в Россию".

Как минимум двое из задержавших Касимова силовиков были сотрудниками российских военных правоохранительных органов, рассказал "Важным историям" казахстанский правозащитник Артур Алхастов.

Он отметил, что российских дезертиров в Казахстане немало, и бывали случаи, когда их задерживали, однако это всегда делали казахстанские силовики.

"Преступления против порядка несения воинской службы не являются экстрадиционными в Казахстане: хотя они [дезертиры] находятся в розыске в Казахстане, но в случае задержания казахстанские правоохранительные органы их отпускают", - объясняет Алхастов.

Задержание российских дезертиров в мире

В Польше задержали гражданина РФ, который, вероятно, является дезертиром российской армии. Об этом сообщали польские СМИ.

Говорится, что пограничники из Подляшья задержали 41-летнего российского военного, который нелегально попал в Польшу через Беларусь. По информации СМИ, при нем нашли военные документы, в частности контракт с армией РФ об участии в военных действиях против Украины.

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