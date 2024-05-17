Российские военные следователи 23 апреля задержали прямо на рабочем месте в Астане экс-контрактника ВС РФ Камиля Касимова, дезертировавшего из армии.
Эту информацию "Важным историям" подтвердили брат Касимова, который проживал вместе с ним в Астане, и казахстанский правозащитник Артур Алхастов.
Российские силовики увезли Касимова на гражданской машине на территорию российской воинской части в Приозерске (Карагандинская область Казахстана), где удерживают до сих пор. По их словам, в России Касимову предъявлено обвинение по статье 338 УК РФ ("Дезертирство"), по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Касимов бежал в Казахстан в июне 2023 года, чтобы не участвовать в войне с Украиной.
Правозащитники и семья Касимова опасается, что его могут незаконно вывезти в Россию и осудить, хотя по законодательству Казахстана, воинские преступления не относятся к экстрадиционным статьям. Они не исключают, что к нему могут применять методы давления, чтобы принудить согласиться на выезд из Казахстана.
Как сообщил "Важным историям" брат задержанного Рашит, 23 апреля "Камиля повязали" прямо на рабочем месте: "были представители и российские, и казахстанские".
После этого дезертиру удалось дважды связаться с семьей. Он сообщил, что его привезли на российскую военную базу в Приозерск и допросили, он находится под следствием.
В разговоре с братом Касимов также упомянул, что в Приозерске он услышал, что "до него здесь был такой же [дезертир], его продержали два месяца и отправили в Россию".
Как минимум двое из задержавших Касимова силовиков были сотрудниками российских военных правоохранительных органов, рассказал "Важным историям" казахстанский правозащитник Артур Алхастов.
Он отметил, что российских дезертиров в Казахстане немало, и бывали случаи, когда их задерживали, однако это всегда делали казахстанские силовики.
"Преступления против порядка несения воинской службы не являются экстрадиционными в Казахстане: хотя они [дезертиры] находятся в розыске в Казахстане, но в случае задержания казахстанские правоохранительные органы их отпускают", - объясняет Алхастов.
Задержание российских дезертиров в мире
В Польше задержали гражданина РФ, который, вероятно, является дезертиром российской армии. Об этом сообщали польские СМИ.
Говорится, что пограничники из Подляшья задержали 41-летнего российского военного, который нелегально попал в Польшу через Беларусь. По информации СМИ, при нем нашли военные документы, в частности контракт с армией РФ об участии в военных действиях против Украины.