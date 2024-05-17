Чтобы избежать этого, РФ должна за шесть лет произвести более полутысячи авиалайнеров на замену Boeing и Airbus, однако в РФ сейчас производится 1-2 пассажирских самолета в год.

В недавнем интервью глава "Ростеха" Сергей Чемезов признал, что где-то с 2030 года в РФ начнутся самые большие проблемы в гражданской авиации. По его словам, с 2030 года начнется заметное выбывание иностранных самолетов из российских авиакомпаний, поскольку возможностей ремонтировать их уже не будет.

Комментируя это заявление, эксперты Defence Express напоминают, что Boeing и Airbus вышли с российского рынка, также российским самолетам запрещены полеты в США и Европу.

"Все это привело к тому, что около 550 лайнеров западного производства остались без запчастей, а это хотя и формально было около 65% от всех российских пассажирских самолетов, но 95% всех перелетов", - отмечают эксперты.

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По данным Defence Express, по состоянию на март 2023 года в России уже летало около 470 западных самолетов. В то же время в РФ пытаются исправить эту ситуацию, но довольно оригинально - из-за нехватки запчастей самолеты меньше ремонтируют и обслуживают.

Глава "Ростеха" отметил, что для выхода из этой ситуации нужно произвести достаточное количество самолетов - МС-21, Superjet, Ту-214, Ил-114, Ил-96, которые должны обеспечить все российские авиакомпании.

Таким образом, указывают в Defence Express, за шесть лет в РФ должны "наклепать" где-то полтысячи авиалайнеров, а это совсем нереалистичный сценарий.

Так, за 2023 год авиазавод в Казани не смог передать ни одного Ту-214. А к 2030 году по плану должно быть произведено лишь 70 этих самолетов, из которых не все будут пассажирскими лайнерами. Производство Ил-96 прогнозируется максимум по одному самолету в год, а всего за все время собрали лишь 33 машины.

Что касается Superjet - то с 2019 года его до сих пор не импортозаместили. Такая же ситуация и с МС-21 - главная проблема в двигателях семейства ПД.

Относительно Ил-114, то после катастрофы военно-транспортного Ил-112 в 2021 году из-за пожара двигателя, испытания его приостановили и возобновили только в конце марта 2024 года.

"То есть в РФ проблема с гражданской авиацией комплексная и довольно прогнозируемая, потому что стабильного производства лайнеров нет и речь идет о 1-2 пассажирских самолетах в год. И хотя для закрытой тоталитарной страны не является проблемой уменьшение внешнего пассажиропотока, для РФ критическим является обеспечение внутренних авиарейсов", - отмечают эксперты.

Проблема с самолетами в РФ

В России западные самолеты начинают все чаще ломаться из-за отсутствия ремонта и нехватки запчастей.

Аовномасштабное серийное производство пассажирского лайнера МС-21, призванного заменить России иностранные самолеты, сорвалось второй раз с начала полномасштабной войны в Украине. Как сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, поставки лайнеров российским авиакомпаниям переносятся на 2025-2026 годы.

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