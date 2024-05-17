Какой церковный праздник отмечают 18 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

18 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают святых отцов семерых Вселенских соборов, а также мученика Феодота Анкирского и семь святых дев. В народе день получил название Федот Овсяник. Рассказываем о его традициях и приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

18 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

18 мая по новому стилю (31 мая - по старому) - день памяти святых отцов семерых Вселенских соборов.

Вселенские соборы - это собрания преимущественно епископата христианской церкви, на которых обсуждают вопросы и принимают решения доктринального, церковно-политического и судебно-дисциплинарного характеров.

Вселенские соборы церкви обычно собирали, когда наступали сложные времена в церкви и нужно было сделать какой-то серьезный выбор. Всего православная церковь признает семь Вселенских соборов, которые называют "столпами Церкви" - на них были установлены главные догматы и основы христианского вероучения.

Первый и второй Вселенские соборы состоялись в IV веке, еще два - в V веке, и два - в VI-м. Седьмой Вселенский собор прошел в 787 году. На первых двух соборах сформулировали "Символ веры" - основные положения христианской веры. Учителя церкви, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Афанасий Великий и другие противостояли еретическим учениям и сформировали богословскую мысль. Также на соборах были установлены многие церковные праздники. Всего в этих семи соборах приняли участие более 2 тысяч епископов и священников - всех их молитвенно вспоминают 18 мая.

***

18 мая по новому стилю (31 мая - по старому) - день памяти мученика Феодота и семи святых дев, пострадавших за веру в Иисуса Христа.

Феодот, Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия жили в Анкире (ныне Турция) в III веке. Все они были христианами и проповедовали христианскую веру.

Феодот содержал гостиницу. Когда римские власти начали гонения против первых христиан, то он принимал у себя гонимых верующих - в гостинице они жили, втайне проводили там литургии. В то же время на суд к правителю Анкиры привели семь пожилых христианок - Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию. Их пытались заставить отречься от веры, но не смогли сломить волю даже после пыток. И тогда всех семерых приговорили казни. Феодот, увидев во сне старшую Текусу, похоронил мучениц, но сам был схвачен и также казнен.

Церковный праздник 18 мая по старому стилю

18 мая по старому календарному стилю вспоминают мученицу Ирину, а также преподобного Никифора, игумена Мидийского.

О чем говорят приметы на 18 мая

По приметам дня судят, каким будет лето и урожайным ли будет год:

луна в облаках - к дождю;

закат в дымке - лето будет дождливым;

с дуба опадают листья - год будет неурожайным;

громко вороны каркают - быть дождю.

В народном календаре 18 мая - праздник Федот Овсяник. В это время наши предки сеяли овес и лен и наблюдали за дубом: если листья у дерева успели развернуться - будет хороший урожай овса.

Что нельзя делать 18 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сквернословить, скандалить, отказывать в милостыне.

Народные приметы не советуют в этот день шить, а также начинать новые дела, увольняться и переходить на новую работу - все не заладится.

Что можно делать 18 мая

Святого Феодота почитают как помощника весны и просят у него богатого урожая.

На Феодота в народе традиционно готовят овсяную кашу и выпечку, например, можно испечь овсяное печенье. По поверьям, если сегодня влюбленные, взявшись за руки, трижды обойдут дуб, то проживут вместе долго и счастливо.

18 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Давид, Матрона, Павел, Семен, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия, а также Ирина, Яков.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: