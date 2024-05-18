Епископы больше не могут действовать независимо, когда сталкиваются с сообщениями о таких событиях.

Ватикан в пятницу ужесточил процедуры оценки сверхъестественных событий - таких, как плачущие мадонны и кровоточащие распятия, которые веками волновали католиков. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в документе, который заменяет правила, составленные в 1978 году, доктринальный офис Ватикана (DDF) отмечает, что епископы больше не могут действовать независимо, когда сталкиваются с сообщениями о таких явлениях, и должны проконсультироваться с ним перед расследованием.

Документ также лишает епископов полномочий признавать "сверхъестественную" природу явлений и других якобы божественных событий, оставляя это делать Папе и центральным учреждениям Ватикана.

Видео дня

"Ранее Папа Франциск скептически относился к подобным событиям, сказав, ... что явления Девы Марии "не всегда реальны" и что ему нравится видеть, как она "указывает на Иисуса", а не привлекает к себе внимание", - говорится в материале.

Издание указывает, что инциденты, о которых сообщают верующие, включая появление "стигматов", или ран от распятия Иисуса, на руках и ногах святых людей, которые часто становятся основой для паломничеств.

В частности, глава DDF, кардинал Виктор Мануэль Фернандес, сказал, что подобные события следует оценивать очень осторожно, поскольку они могут быть мошенническими и использоваться для "прибыли, власти, славы, общественного признания или других личных интересов". В документе DDF говорится, что епископы должны выдавать "добро на богослужение", которое оставляет открытым вопрос о том, может ли это явление быть официально признано Ватиканом "сверхъестественным". Однако такое признание является "очень исключительным", сказал Фернандес.

"Епископы могут сделать пять других выводов относительно предполагаемых сверхъестественных событий, сообщает DDF, включая их официальное отклонение или шаги по запрету или ограничению поклонения противоречивым или явно фальшивым явлениям", - пишет СМИ.

Отмечается, что по новым нормам DDF многие места паломничества были связаны с предполагаемыми сверхъестественными событиями, которые не были подтверждены Ватиканом.

"Распространение якобы религиозных явлений, некоторые из которых были явно фальшивыми, было одним из факторов раскола христианства и появления протестантизма в Европе в 16 веке", - резюмирует издание.

Ватикан - последние новости

Швейцария пригласила Папу Римского на саммит мира по Украине. Перед этим президент страны Виола Амгерд встретилась с Папой Франциском во время визита в Италию. Общение с понтификом она назвала "интересным обменом мнениями" в "сердечной атмосфере".

Также УНИАН сообщал, что в Ватикане на глазах у Папы Римского упала икона Христа. Ее пытались схватить, но не успели. После этого трое служителей вернули на место тяжелую опору.

Вас также могут заинтересовать новости: