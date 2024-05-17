Певицы показали реакцию Nemo на их кавер песни "The Code".

Известные украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil перепели композицию победителей "Евровидения-2024" Nemo - "The Code". Швейцарцы уже успели отреагировать на кавер украинок.

Alyona Alyona и Jerry Heil решили удивить победителей конкурса и сделали собственную версию его песни. Рэперша в своем Instagram опубликовала видео, на котором певицы показывают новую интерпретацию Nemo. На кадрах заметно, что исполнители были приятно удивлены работой украинок. Они не скрывали своих эмоций и отметили, что кавер "невероятный".

"Хотим еще раз поздравить Nemo с заслуженной победой на "Евровидении-2024"! Восхищаемся вашим талантом и искренностью. А сегодня делимся с вами видео с евровечеринки в Амстердаме, где мы представили Nemo собственную версию их песни "The Code". Как вам наша версия The Code?" - написала под видео рэперша.

Реакция слушателей

"Искренние, добрые и талантливые люди которые радуются успехам друг друга и создают искусство вместе, вот что здесь самое главное"

"Какой светлый человек! Чистый и красивый! Наконец-то яркий талантливый и заслуженный победитель Евровидения!"

"Обожаю Немо за их позитив"

"Горжусь людьми, которые радуются победе других и еще и дружат потом, а не ходят обиженные на весь мир"

Как известно, 11 мая отгремел гранд-финал "Евровидения-2024". В нем приняли участие 25 стран. Победу одержали Nemo с песней "The Code", а украинки Alyona Alyona и Jerry Heil заняли третье место на конкурсе.

Напомним, ранее Nemo довел до мурашек своим исполнением песни "Teresa & Maria".

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