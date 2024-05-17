Компания пополнила "народную" линейку Redmi Note новой моделью Redmi Note 13R.

Бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, представил свой новый бюджетный смартфон Redmi Note 13R. Пока что новинка продается только в Китае, но почти без сомнений появится на глобальном рынке, как Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+.

В этом бюджетнике совмещаются большой дисплей, относительно быстрый чип, адекватный набор камер и защита от влаги, пишет Phone Arena. А еще он вышел с предустановленной оболочкой Xiaomi HyperOS.

Характеристики Redmi Note 13R

Экран: 6,79 дюйма, IPS, FHD+ (2460 x 1080 пикселей), пиковая яркость 550 нит, кадровая частота 120 Гц;

Процессор: Snapdragon 4 Gen 2, графический процессор Adreno 613;

Память: 6 ГБ/8 ГБ/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2;

Аккумулятор: 5030 мАч, быстрая зарядка 33 Вт;

Камеры: основная 50 Мп (1/2,76 дюйма, f1,8), макро 2 Мп (f/2,4), фронтальная 8 Мп.

Видео дня

Смартфон получил пластиковый корпус и поставляется в трех цветах: черном, серебристом и бирюзовом. Аппарату не страшны ни дождь, ни пыль (защита IP53), также он прошел сертификацию TUV Rhine, подтверждающую низкое воздействие синего света на глаза пользователя.

Стартовая версия Xiaomi Redmi Note 13R оценена в 1399 юаней или 7000 грн. Топовая конфигурация, которая получила 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти, стоит 2199 юаней или почти 12 000 грн.

Ранее в ассортименте Xiaomi появилось самое доступное "умное" кольцо на рынке. Это крайне полезный девайс с большой автономностью, который еще и выглядит стильно: со временем он может заменить умные часы.

А этим летом выйдет первая "раскладушка" Xiaomi в стиле Samsung Galaxy Flip – уже есть первое изображение смартфона.

Вас также могут заинтересовать новости: