На такой шаг в американские власти пошли после противодействия со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка.

Соединенные Штаты Америки пересматривают запрет на поставку российских алмазов после возражений со стороны африканских стран, индийских огранщиков и нью-йоркских ювелиров.

Как пишет Reuters, пакет санкций, согласованный в декабре и включающий запрет на весь Европейский союз, представляет собой одно из самых крупных потрясений в отрасли за последние десятилетия.

Представитель администрации Байдена заявил, что обязательство внедрить механизм отслеживания к 1 сентября относится к Европейскому союзу, а не к Соединенным Штатам, сославшись на формулировку, содержащуюся в заявлении лидеров стран "G7", принятом в декабре.

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"Мы должны учесть озабоченность африканских партнеров и африканских производителей, принять во внимание партнеров из Индии и ОАЭ... и убедиться, что мы также можем сделать это пригодным для американской промышленности", - подчеркнул чиновник из США.

По словам источников, знакомых с переговорами, представители США перестали принимать участие в рабочих группах G7 по контролю алмазов. Впрочем, чиновник администрации Байдена заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции - Соединенные Штаты продолжат работать с G7.

"Мы хотим убедиться, что мы находим правильный баланс между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все работало как следует", - сказал чиновник.

Запрет российских алмазов - детали

В декабре 2023 года Европейский Союз принял 12-й пакет санкций против России, который направлен на ограничение ее военного потенциала и экономических возможностей. В частности, ЕС ввел запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России.

Позже Канада ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов в соответствии с регламентом специальных экономических мер в отношении России.

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