Выбрать имя для ребенка может оказаться непростой задачей. Некоторые родители предпочитают продолжать семейные традиции, в то время как другие обращают внимание на современные, более модные варианты.
Как пишет mentalfloss.com, одним из сильных источников вдохновения для родителей при выборе имя малыша остается поп-культура. И некоторые из навеянных музыкой имен могут считаться наиболее популярными, учитывая данные Администрацией социального обеспечения США.
Речь идет о таких именах:
- Себастьян,
- Харпер,
- Дилан,
- Ария,
- Лейла,
- Майлз,
- Вэйлон,
- Аксель,
- Далила,
- Алия,
- Пайпер,
- Джуд,
- Мелоди,
- Сесилия,
- Нора,
- Леннон,
- Гармони,
- Селена,
- Кэш,
- Нико.
Итак, самым популярным детским именем в музыкальной тематике стало Себастьян.
Также в списке есть несколько отсылок к названиям песен. Далила взята из сингла Plain White T 2006 года; Джуд - из песни Битлз 1968 года; и Сесилия - из мелодии Simon & Garfunkel 1970 года.
Напомним, ранее УНИАН называл самые "непослушные" и "умные" имена для мальчиков и девочек.