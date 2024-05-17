В списке есть Далила и Сесилия.

Выбрать имя для ребенка может оказаться непростой задачей. Некоторые родители предпочитают продолжать семейные традиции, в то время как другие обращают внимание на современные, более модные варианты.

Как пишет mentalfloss.com, одним из сильных источников вдохновения для родителей при выборе имя малыша остается поп-культура. И некоторые из навеянных музыкой имен могут считаться наиболее популярными, учитывая данные Администрацией социального обеспечения США.

Речь идет о таких именах:

Видео дня

Себастьян,

Харпер,

Дилан,

Ария,

Лейла,

Майлз,

Вэйлон,

Аксель,

Далила,

Алия,

Пайпер,

Джуд,

Мелоди,

Сесилия,

Нора,

Леннон,

Гармони,

Селена,

Кэш,

Нико.

Итак, самым популярным детским именем в музыкальной тематике стало Себастьян.

Также в списке есть несколько отсылок к названиям песен. Далила взята из сингла Plain White T 2006 года; Джуд - из песни Битлз 1968 года; и Сесилия - из мелодии Simon & Garfunkel 1970 года.

Напомним, ранее УНИАН называл самые "непослушные" и "умные" имена для мальчиков и девочек.

Вас также могут заинтересовать новости: