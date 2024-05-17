Некоторые из навеянных музыкой имен могут считаться наиболее популярными / фото ua.depositphotos.com

Выбрать имя для ребенка может оказаться непростой задачей. Некоторые родители предпочитают продолжать семейные традиции, в то время как другие обращают внимание на современные, более модные варианты.

Как пишет mentalfloss.com, одним из сильных источников вдохновения для родителей при выборе имя малыша остается поп-культура. И некоторые из навеянных музыкой имен могут считаться наиболее популярными, учитывая данные Администрацией социального обеспечения США.

Речь идет о таких именах:

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  • Себастьян,
  • Харпер,
  • Дилан,
  • Ария,
  • Лейла,
  • Майлз,
  • Вэйлон,
  • Аксель,
  • Далила,
  • Алия,
  • Пайпер,
  • Джуд,
  • Мелоди,
  • Сесилия,
  • Нора,
  • Леннон,
  • Гармони,
  • Селена,
  • Кэш,
  • Нико.

Итак, самым популярным детским именем в музыкальной тематике стало Себастьян.

Также в списке есть несколько отсылок к названиям песен. Далила взята из сингла Plain White T 2006 года; Джуд - из песни Битлз 1968 года; и Сесилия - из мелодии Simon & Garfunkel 1970 года.

Напомним, ранее УНИАН называл самые "непослушные" и "умные" имена для мальчиков и девочек.

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