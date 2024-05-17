Основанием для этого стали поставки вооружения украинской армии.

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Соединенное Королевство является фактическим участником войны в Украине.

Как пишет Sky News, с таким заявлением дипломат выступил в эфире российского государственного телеканала "Россия-24". Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил Великобритании войной.

Келин сказал, что Москва считает Великобританию стороной войны, поскольку та поставляет Украине вооружение и делится разведывательными данными в режиме реального времени.

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Помощь Украине от Великобритании: что известно

Лондон с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. В начале этого года государства подписали историческое "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности".

В этом месяце стало известно, что Великобритания разрешила украинской армии бить ее оружием по российской территории. Москва сразу обвинила Лондон в эскалации, пригрозив ударами по "любым военным объектам и технике Великобритании на территории Украины и за ее пределами.

Напомним, что в конце апреля Великобритания анонсировала передачу крупнейшего в истории пакета военной помощи Украине, в который войдут патроны, ракеты, морские катера и бронемашины.

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