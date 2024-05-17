Ранее свои санкции также ввели США и Южная Корея.

Великобритания объявила о введении санкций против трех компаний и одного физического лица, причастных к поставкам оружия в РФ из Северной Кореи в обмен за нефть. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Санкции подчеркивают совместные злонамеренные усилия России и КНДР (Северной Кореи) обойти санкции (ООН) в отношении нефтепродуктов, которые способствуют незаконным военным программам КНДР", - говорится в заявлении правительства.

В заявлении говорится, что Британия действует "вместе с международными партнерами", и цитируется министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, который заявил, что Британия будет продолжать привлекать Москву и Пхеньян к ответственности за такие поставки оружия.

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"Путин напрягает все жилы, чтобы поддерживать свою незаконную войну в Украине, даже прибегая к незаконным торговым сделкам "оружие за нефть" с КНДР, откровенно нарушая санкции ООН, за которые проголосовала сама Россия, и накладывая вето на группы мониторинга ООН", - сказал он.

Британия заявила, что новые санкции касаются:

северокорейской компании Paekyangsan Shipping, которая осуществляет перевозки нефтепродуктов между Северной Кореей и Россией;

российской компании Toplivo Bunkering Company и ее директора Алексея Воротникова за то, что она позволяла судам, участвующим в таких перевозках, разгружаться в российском порту Восточный;

ООО "Восточная Стивидорная Компания", которая предоставляет грузовые услуги в порту Восточный.

Меры включают замораживание активов, транспортные санкции и запрет на поездки, а также направлены на российскую компанию по перевозке грузов Восточную стивидорную компанию и директора ТБК Алексея Воротникова.

Россия меняет нефть на оружие в КНДР

Как писал УНИАН, с осени прошлого года Россия начала получать артиллерийские снаряды и баллистические ракеты от КНДР. В обмен за это в Северную Корею поставляется нефть. Такая торговля прямо нарушает международные санкции, наложенные на КНДР на уровне ООН. В свое время за эти санкции голосовала сама же Россия.

В марте Россия наложила вето на продолжение работы мониторинговой группы ООН, которая отслеживала соблюдение санкций против Северной Кореи в течение последних 15 лет. Эксперты и официальные лица на Западе не сомневаются, что это связано с активизацией торговли между РФ и КНДР.

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