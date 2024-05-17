Чтобы удержаться в лимитах, иногда нужно отключать потребителей на дольше.

В условиях дефицита электроэнергии иногда свет выключают более чем на четыре часа, предусмотренных графиками. Так, в графиках есть три зоны: темно-серая (электроэнергии точно нет), когда действуют графики: светло-серая (поставки есть тогда, когда объемов хватает) и белая (свет гарантированно есть). Чтобы удержаться в лимитах, иногда нужно отключать потребителей и в светло-серых зонах. Об этом рассказал в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

"Конечно, это может показаться несправедливым: света нет семь часов, потом полтора-два часа есть (закладываю время на переключение), а потом снова нет. У меня лично вчера света не было 7 часов подряд. Однако прошу отнестись с пониманием к ситуации. Коллеги обязательно найдут сбалансированный выход из ситуации", – отметил глава компании.

Он напомнил, что в пятницу, 17 мая, с 19:00 будут снова задействованы стабилизационные графики. Ограничения от НЭК очень существенные – где-то треть от привычных объемов потребления.

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"А еще сегодня у нас "антирекорд" – мы используем максимальную возможность импорта, 1,7 ГВт-ч. Это означает, что наших с вами усилий по экономии пока мало", – добавил Коваленко.

Стоит отметить, что YASNO обслуживает бытовых потребителей в Киеве и в Днепропетровской области.

Отключение света

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что потепление улучшит ситуацию с потреблением электричества в стране, но не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций.

По состоянию на середину мая в Украине существует проблема с производством электроэнергии, и из поврежденных 5500 МВт смогут восстановить чуть меньше половины. Восстановление зависит от возможности найти и привезти оборудование.

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