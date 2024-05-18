В районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения.

За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение, противник нанес 15 ракетных, 70 авиационных ударов и 452 удара дронами-камикадзе, совершил 2843 обстрела позиций наших войск, сообщает Генштаб в своей сводке.

На Харьковском направлении состоялось две попытки врага прорвать оборону наших войск на направлениях Глубокое-Липцы, Бугруватка-Старица.

"Ситуация контролируется Силами обороны. Наши защитники в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности. В районе города Волчанск украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения", - отметили там.

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На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений. Наши подразделения успешно отбили три вражеские атаки. Продолжаются три боевых столкновения на направлениях Кисловка - Ивановка и Крохмальное - Берестовое.

На Северском направлении российские оккупанты совершили пять попыток прорвать оборону наших войск с сосредоточением усилий в районе Раздоловки.

На Краматорском направлении количество боестолкновений возросло до 15. Силы обороны удержали позиции.

На Покровском направлении количество боевых столкновений осталось без изменений. С начала текущих суток враг совершил 25 атак на позиции наших войск. Также, продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Невельское. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в направлении Новоалександровки.

На Кураховском направлении противник 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Парасковеевка и Водяное.

Война в Украине - ситуация на фронте

Наступление российских оккупантов на Харьковскую область сводится к попытке ослабить Силы обороны в целом на всем фронте, убежден президент Владимир Зеленский.

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров", - сказал глава государства в вечернем видеообращении 17 мая.

По словам Зеленского, Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной.

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