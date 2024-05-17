По его словам, РФ хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной.

Наступление российских оккупантов на Харьковскую область сводится к попытке ослабить Силы обороны в целом на всем фронте, убежден президент Владимир Зеленский.

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров", - сказал глава государства в вечернем видеообращении 17 мая.

По словам Зеленского, Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной.

"Наша задача - сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию - то, как мы приближаем справедливый мир", - подчеркнул президент.

Он также проинформировал, что сегодня заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о ситуации на фронте.

"Харьковские направления: Волчанск, Липцы, Купянск. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению. Неизменное внимание и донецким направлениям, прежде всего Покровскому - там сейчас наиболее жестко, наибольшее количество боев", - сказал он.

Обращение Зеленского 17 мая - видео

Война в Украине - какая ситуация на фронте 17 мая

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону. За эти сутки больше всего боев шло на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

На Харьковском направлении враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы, продолжает наносить авиаудары, пострадали районы сел Избицкое и Покаляне.

Там за часть суток 17 мая потери врага составили 35 российских оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 15 единиц вражеской техники, среди которых - танк, боевая бронированная машина, артиллерийская установка.

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