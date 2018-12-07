Назван тихий "убийца" секса

Когда пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями начинают проходить реабилитацию, у них улучшается сексуальная жизнь.

Наличие сердечно-сосудистых заболеваний имеет массу побочных эффектов, в том числе снижение сексуальной активности.

К таким выводам пришли исследователи, статья которых опубликована в Canadian Journal of Cardiology.

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Ученые выяснили, что после лечения у кардиолога пациенты вновь проявляли интерес к сексу, количество и продолжительность их половых актов увеличивались.

Как пишет iReactor, "сердечники" страдают от снижения сексуальной активности из-за физической слабости, побочных эффектов лекарственных средств и психологических сложностей.

Отмечается, что проблемы с сердцем воздействуют на сексуальное здоровье обоих полов.

Ранее ученые выяснили, что качественный секс - идеальное средство от стресса и депрессии. Помимо физического удовлетворения, во время такого контакта в организме человека выделяется гормон счастья эндорфин.