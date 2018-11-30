Секс поможет снять стресс: названы лучшие позы

Регулярные занятия сексом помогают не только бороться со стрессом, но и сохранить здоровье организма в целом.

Качественный секс - идеальное средство от стресса и депрессии. Помимо физического удовлетворения, во время такого контакта в организме человека выделяется гормон счастья эндорфин.

Читайте такжеНазван главный "убийца" секса

Медики считают, что люди, регулярно занимающиеся сексом, живут гораздо дольше тех, кто этого не делает, и меньше болеют. Ведь секс укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет, избавляет от депрессии, а еще - способствует похудению и улучшает состояние кожи.

Поэтому в Международный день секса, который отмечается 30 ноября, УНИАН составил для вас подборку лучших поз в сексе по мнению как мужчин, так и женщин. Снимайте стресс на здоровье!

1. Догги стайл - девушка становится в позу кошки, прогибая спину. Важно отметить, что в таком положении активность зависит не только от мужчины, ведь женщина, прогибая спину больше либо меньше, способна влиять на угол проникновения.

2. Наездница - или поза "женщина сверху" - здесь "власть" - в руках женщины, которая может регулировать частоту и интенсивность движений. Любителям экспериментировать в постели не стоит забывать и о позе "перевернутая наездница", когда женщина сверху, но спиной к своему партнеру.

3. Миссионерская поза- одна из самых популярных среди пар. Мужчина находится в горизонтальном положении над своей возлюбленной, оба партнера лицом друг к другу.

4. Секс стоя - удобная поза, для которой даже необязательно раздеваться. Любители особо ярких впечатлений могут попробовать эту позу перед зеркалом. К тому же, есть несколько ее вариаций, например, когда женщина с поднятой ногой.

5. Поза "ложки" - идеальная для неторопливого и чувственного секса, к тому же, не требующая особых усилий. И еще приятный бонус - в таком положении удобно ласкать клитор.

6. "69" - смысл ее заключается в том, что девушка делает минет партнеру, в то время когда ее партнер делает ей кунилингус. Но и здесь существует много вариаций - на боку, стоя, сидя, на коленях.

Ранее ученые доказали, что регулярное занятие сексом оздоравливает организм. Так, секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов.