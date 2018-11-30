цей матеріал доступний українською

Секс поможет снять стресс: названы лучшие позы

15:22, 30 ноября 2018
Зарубежные новости
834 0
Секс помогает снять стресс / фото pixabay.com

Качественный секс - идеальное средство от стресса и депрессии. Помимо физического удовлетворения, во время такого контакта в организме человека выделяется гормон счастья эндорфин. 

Читайте такжеНазван главный "убийца" секса

Медики считают, что люди, регулярно занимающиеся сексом, живут гораздо дольше тех, кто этого не делает, и меньше болеют. Ведь секс укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет, избавляет от депрессии, а еще - способствует похудению и улучшает состояние кожи. 

Поэтому в Международный день секса, который отмечается 30 ноября, УНИАН составил для вас подборку лучших поз в сексе по мнению как мужчин, так и женщин. Снимайте стресс на здоровье!

1. Догги стайл - девушка становится в позу кошки, прогибая спину. Важно отметить, что в таком положении активность зависит не только от  мужчины, ведь женщина, прогибая спину больше либо меньше, способна влиять на угол проникновения.

lmlnews.ru

2. Наездница - или поза "женщина сверху" - здесь "власть" - в руках женщины, которая может регулировать частоту и интенсивность движений. Любителям экспериментировать в постели не стоит забывать и о позе "перевернутая наездница", когда женщина сверху, но спиной к своему партнеру.

фото womenshealthmag.com

3. Миссионерская поза- одна из самых популярных среди пар. Мужчина находится в горизонтальном положении над своей возлюбленной, оба партнера лицом друг к другу.

фото 4mama.ua

4. Секс стоя - удобная поза, для которой даже необязательно раздеваться. Любители особо ярких впечатлений могут попробовать эту позу перед зеркалом. К тому же, есть несколько ее вариаций, например, когда женщина с поднятой ногой.

фото lifehacker.ru

5. Поза "ложки" - идеальная для неторопливого и чувственного секса, к тому же, не требующая особых усилий. И еще приятный бонус - в таком положении удобно ласкать клитор. 

фото KATIE BUCKLEITNER/COSMOPLITAN.COM

6. "69" - смысл ее заключается в том, что девушка делает минет партнеру, в то время когда ее партнер делает ей кунилингус. Но и здесь существует много вариаций - на боку, стоя, сидя, на коленях.

фото super.ru

Ранее ученые доказали, что регулярное занятие сексом оздоравливает организм. Так, секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ученые#секс#здоровье#медики